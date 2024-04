Danneggia l’ascensore. Vandalo denunciato

NARNI Denunciato dai carabinieri il vandalo che, con una pietra, aveva danneggiato la vetrata dell’ascensore comunale. I militari della locale stazione hanno segnalato alla magistratura un 25enne di origini marocchine, residente nel bergamasco ma di fatto domiciliato a Narni, pregiudicato, ora accusato di attentato ad impianti di pubblica utilità e danneggiamento. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 25enne nel pomeriggio di mercoledì scorso, trovandosi da solo all’interno del chiosco di Sant’Agostino, in via Asilo, aveva scagliato una pietra contro la vetrata dell’ascensore comunale che assicura il collegamento con il Parcheggio del Suffragio, rendendo l’impianto completamente inutilizzabile e arrecando un danno alle casse comunali stimato in circa 5mila euro. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, le forze dell’ordine hanno identificato il 25enne, già noto per altre vicende. Il vandalo, una volta rintracciato, ha ammesso ai carabinieri di essere il responsabile del danneggiamento, senza tuttavia fornire alcuna motivazione.