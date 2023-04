Damiano dei Maneskin avvistato al Triangolo Occhio ai deepfake: è davvero un gioco da ragazzi

È ufficiale: Damiano David, il famigerato frontman dei Maneskin, è stato avvistato a San Sisto, presso il Centro commerciale “Il Triangolo”. Nessuno si aspettava che una celebrità venisse in un piccolo quartiere della nostra città. Sembra che il cantante abbia preso un caffè e sia entrato nel negozio sportivo. Si è diffusa velocemente la notizia e molti fans sono accorsi… Attenzione!!! La notizia che avete appena letto è falsa, proprio così, falsa.

Osservando bene la foto (quella che vedete nel testo), si può notare che lo specchio non riflette l’immagine del cantante

come in realtà dovrebbe, essendo proprio davanti… Si tratta di un deepfake, che modifica l’immagine umana con l’intelligenza artificiale per trarre in inganno chi la guarda; un fotomontaggio realizzato addirittura da due di noi, ragazzi dodicenni inesperti ma in grado di diffondere nel web questa foto falsa.

È necessario fare molta attenzione perché il mondo dell’informazione e del giornalismo è pieno di notizie e immagini false. Dobbiamo essere lettori attenti e non superficiali, osservare con occhio attento e scrupoloso le foto e gli articoli. Noi siamo persuasi che informazione e diffusione di notizie non possono prescindere da etica e correttezza.