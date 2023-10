Dall’Università arriva un aiuto ai dipendenti

Come l’anno passato l’Università degli Studi di Perugia ha destinato risorse da mettere a disposizione dei dipendenti, con figli fiscalmente a carico, per affrontare il caro-bollette. I dirigenti dell’Ateneo hanno incontrato la Delegazione sindacale e hanno approvato la proposta elaborata dall’Amministrazione universitaria che prevede che le risorse destinate al rimborso delle utenze domestiche siano assegnate in relazione a fasce di reddito con un tetto individuale massimo di 300 euro. Nei prossimi giorni sarà emanato il bando che conterrà le modalità di riconoscimento del rimborso, erogato entro la metà di dicembre. "Un risultato significativo – ha sottolineato il rettore, Maurizio Oliviero – poiché volto alla tutela del benessere e della serenità delle persone che vivono e lavorano ogni giorno nel nostro Ateneo e delle loro famiglie".