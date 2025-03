Dall’Afor oltre un milione e mezzo per i progetti del Trasimeno

L’Agenzia forestale regionale dell’Umbria (AFoR), nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), sta portando avanti investimenti significativi nella gestione della risorsa idrica nei comprensori dell’Altotevere e del Trasimeno, con numerosi interventi per complessivi 5.700.000 euro. Ecco gli interventi in corso e quelli già completati per quanto riguarda il comprensorio del Trasimeno, dove Afor sta investendo oltre 1.741.000 euro. Qui i lavori, nello specifico, prevedono l’ammodernamento di due invasi, quello di Badia di Castiglione del Lago (realizzato al 50%) e quello di Vernazzano (Tuoro sul Trasimeno), i cui lavori sono già stati ultimati e in fase di rendicontazione. L’installazione di contatori di misurazione è stata effettuata – lavori ultimati e da rendicontare - negli impianti di Tuoro, Passignano e Panicarola. Lavori all’80%, invece, a Castiglione del Lago. Negli stessi impianti appena citati sono infine da iniziare le opere di ammodernamento degli attraversamenti. "I progetti in corso e quelli già completati – ha dichiarato l’amministratore unico Manuel Maraghelli – mirano a migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua, a ridurre le perdite e garantire un approvvigionamento adeguato per agricoltura e comunità locali, senza ovviamente tralasciare la promozione della sostenibilità ambientale". L’obiettivo dell’Agenzia Forestale dell’Umbria è migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua, ridurre le perdite e garantire approvvigionamenti adeguati nei due comprensori dell’Altotevere e appunto del Trasimeno.