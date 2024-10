Dalla rivista Falstaff

MONTEFALCO È stato assegnato a Marco Caprai il premio alla carriera Falstaff. "Dal suo primo numero nel 1980 - sottolinea l’azienda vitivinicola - l’austriaca Falstaff è diventata la più importante rivista gastronomica del mondo di lingua tedesca ed è per questo che il premio alla carriera assegnato a Marco Caprai ha un grande valore internazionale". "Un riconoscimento bellissimo, che premia un impegno lungo 40 anni non solo mio, ma di tutti i nostri collaboratori", ha commentato in una nota Caprai. Nelle pagine della Falstaff Wein Guide Italien 2025 dedicate al premio alla carriera assegnato all’imprenditore umbro, si legge: "Premio alla carriera, per me? Ma non sono ancora così vecchio - ha detto Marco Caprai quando gli abbiamo comunicato la notizia del suo premio - . Sì, di solito riconoscimenti di questo tipo vengono assegnati alla fine di una lunga carriera lavorativa. Con i suoi 60 anni, Marco Caprai non è sicuramente alla fine della sua attività creativa. Ma nei quasi 40 anni dedicati al vino, ha realizzato qualcosa di straordinario. Il nome di Marco Caprai e della cantina Arnaldo Caprai a Montefalco, in Umbria, è indissolubilmente legato al Sagrantino di Montefalco. Il Sagrantino è considerato la varietà d’uva con il più alto contenuto di tannini al mondo e negli anni ‘70, a causa della sua bassa resa e della struttura generosa dei suoi vini, era quasi caduto nell’oblio". La cerimonia di premiazione si svolgerà presso Eataly a Monaco di Baviera il 26 novembre.