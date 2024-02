Dal tango al jazz, “Historia“ a S. Francesco al Prato

Torna l’amatissimo spettacolo “Historia Tango Nuevo ai confini del Jazz“ con il suo caratteristico format che coniuga ballo, musica e canto. L’appuntamento è sabato 2 marzo alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato a Perugia, in un evento organizzato su iniziativa dei Rotary Club di Perugia, Perugia-Trasimeno, Perugia Est, Fortebraccio Montone, Città della Pieve-Terre del Perugino. L’obiettivo è realizzare, attraverso la vendita dei biglietti e il sostegno di alcuni sponsor, un progetto di servizio che destina l’intero ricavato a beneficio del territorio e in particolare a quanti versano in situazioni di difficoltà. Informazioni e biglietti ai numeri 075.5724311 e 328.1503103.

Sul palco alcuni protagonisti della popolare trasmissione di Rai 1 “Ballando con le Stelle”: gli amatissimi maestri di ballo Veera Kinnunen e Samuel Peron (nella foto), la vocalist e voce narrante Stefania Caracciolo e cinque musicisti professionisti: Daniele Bocchini (trombone), Alessandro Deledda (pianoforte), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni) e Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti).

Lo spettacolo, ideato da Daniele Bocchini e prodotto da Tgc Eventi, racconta una storia di passione e di riscatto sul maschilismo che nei primi decenni del secolo scorso, incombeva a Buenos Aires, nei luoghi dove ebbe origine il tango. Sulle note del tango in chiave jazz, “Historia“ spazia dal son cubano al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse, Cher e Pino Daniele, attraverso l’eleganza del Tango, del Bolero latino e del Tango Flamenco.