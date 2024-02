"Dal Pd sulla sanità solo strumentalizzazioni"

UMBERTIDE - "Il Pd dice il falso sull’ospedale locale e implicitamente accusa i vertici della sanità regionale di fare altrettanto nonostante sia stato detto a chiare lettere che nessun servizio verrà chiuso". Così Fratelli d’Italia respinge le critiche Dem sulle scelte della Regione sulla sanità. Fdi incalza: "Nonostante tutto sia disponibile in rete ci si inventa chiusure di ospedale, pronto soccorso, chirurgia e otorinolaringoiatria, quando è agli atti che questi ultimi due servizi saranno in day hospital". Nel recente Consiglio aperto "è stato detto – rimarca il capogruppo Fdl Marco Floridi – che tutti i servizi dell’ospedale resteranno e che saranno attivati la chirurgia ortopedica e l’ospedale di comunità. Le opposizioni hanno chiesto un Consiglio straordinario per avere rassicurazioni su paure che loro stessi instillano. Sordi alle rassicurazioni e ai documenti, incapaci di argomentare in Consiglio, continuano ad annunciare falsamente chiusure mai previste, proprio come se durante l’assise comunale non se ne fosse parlato. Le dichiarazioni dell’assessore e Coletto sono state rassicuranti ma le opposizioni continuano con le loro strumentalizzazioni".

Pa.Ip.