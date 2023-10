"Da mia figlia l’invito a vaccinarsi di certo non mancherà mai"

TERNI "Un unvito al vaccino da mia figlia non mancherà mai". Così Ruggero Vio, papà di Bebe (nella foto), impegnata a preparare i Mondiali paralimpici di scherma in svolgimento al PalaTerni (Bebe sarà in pedana domani e domenica) "Mia figlia non perde mai occasione per ribadire l’importanza della vaccinazione contro la meningite. Mai. Ogni volta che può ne parla". Aggiunge il genitore in occasione del World Meningitis Day. "Attualmente - spiega all’Adnkronos - si sta allenando e segue le gare dei suoi compagni. Sabato e domenica, individuale e a squadre, avrà le sue gare e al momento è un po’ agitata. Una testimonianza diretta è impossibile". L’atleta, ricorda il papà, "non ha fatto più campagne pubbliche e mirate contro la meningite perché quando fece da testimonial fu attaccata, anche in maniera violenta, da alcune persone. Per questo è un’esperienza, quella di un coinvolgimento diretto e attivo in una campagna, che non vuole ripetere. Ma resta straconvinta della necessità di vaccinarsi".