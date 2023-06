Da due anni senza patente Sorpreso a guidare di nuovo Avviso orale del Questore

Guidava senza patente da oltre due anni ed era stato già fermato in un paio d’occasioni, poi altri reati alle spalle tra cui sequestro di persona e rissa: una situazione che non è sfuggita al Questore. Infatti nelle scorse ore gli agenti di polizia del Commissariato di Città di Castello hanno notificato la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di un quarantatreenne, cittadino italiano, noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti. L’uomo, oltre a essere stato indagato negli ultimi anni per diversi reati - tra cui sequestro di persona, atti persecutori, violenza privata e rissa - era stato anche denunciato lo scorso 2 giugno quando, in occasione di un posto di controllo, era emerso che il quarantenne si era messo alla guida nonostante avesse la patente revocata.

In questo caso i poliziotti lo avevano fermato a Umbertide, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, a bordo di un veicolo. Di fronte alle richieste di esibire i documenti l’uomo si era giustificato affermando che aveva lasciato la patente di guida a casa. In realtà quella patente era stata revocata già nel 2021. Inoltre, i poliziotti hanno scoperto che il quarantatreenne, nonostante la revoca, era stato fermato altre due volte – nel 2021 e nel 2023 – sempre alla guida, incurante del provvedimento.

Era scattata per lui la denuncia per guida senza patente e gli era stata applicata una sanzione di cinquemila euro con relativo sequestro amministrativo del veicolo.

Questi episodi avevano indotto il personale della Divisione Anticrimine del Commssariato di Città di Castello ad avviare le procedure per l’adozione di una misura di prevenzione personale. Valutata la sussistenza dei presupposti il Questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha quindi emesso nei suoi confronti dell’uomo la misura dell’avviso orale, con la precisazione che in caso di persistenza della sua attuale condotta di vita, potrà essere aggravata la misura in forma più restrittiva.

L’avviso orale è un provvedimento di carattere amministrativo (non penale) che può adottare il Questore come strumento di difesa sociale nei confronti di soggetti considerati, a vario titolo, socialmente pericolosi.