Curi, i veri tempi dei lavori. Gradinata: si inizia a giugno. Previsti 3mila posti in meno

I lavori per rifare la gradinata dello stadio Curi inizieranno a giugno e dureranno sei mesi. Per quelli in Curva nord invece la durata è fissata in un anno e mezzo, inizieranno a fine 2025 per poi andare avanti fino alla fine del campionato 2026. Sono alcuni dei dettagli che emergono dal progetto esecutivo degli interventi del primo stralcio da 5,3 milioni per lo storico impianto di calcio che proprio il prossimo anno compie 50 anni. La Giunta approverà il Piano esecutivo la prossima settimana, ma intanto c’è l’atto del dirigente responsabile, dal quale emergono dettagli e cronoprogramma del cantiere.

La gara per i lavori sarà bandita a gennaio-febbraio ed entro marzo potrebbe avvenire la consegna delle opere. Ci sarà da attendere la produzione dei gradoni e quindi se tutto filerà liscio, il cantiere in gradinata (si inizierà proprio da qui, da quella che adesso si chiama tribuna Est e che è chiusa ormai da anni) dovrebbe aprire a giugno, alla fine del campionato. E qui emergono le prime novità. Una di queste è che l’intervento di sostituzione dei gradoni in questo settore sarà completato ad eccezione delle ultime 5 file, che non saranno riposizionate per consentire il montaggio della futura copertura in acciaio del settore. Operazione che invece sarà eseguita in toto in Curva Nord. Alle spalle dell’ultima fila sempre in gradinata, è prevista la realizzazione di una pannellatura a chiusura, in alto, della gradinata stessa. Inoltre un apposito trattamento riporterà al colore originario le sedute in plastica con schienale attualmente presenti. Tutti i seggiolini privi di schienale invece (non più conformi alle normative) verranno sostituiti con nuovi elementi analoghi, e quelli con schienale danneggiati saranno rimpiazzati.

L’altra novità è che al momento, la capienza della Gradinata sarà limitata a 3.000 posti, dato che una capienza superiore comporterebbe l’installazione di nuovi tornelli (non oggetto di questo stralcio). Dei tempi si è detto: sei mesi da giugno significa che si arriverà al completamento alla fine dell’anno per questo settore. E proprio in corrispondenza dell’ultimo mese di interventi in Gradinata, partirà l’allestimento del cantiere in Curva Nord: la previsione della durata qui è di 18 mesi, durante i quali i tifosi verranno trasferiti proprio in Gradinata. In Curva infatti l’intervento è più importante a iniziare dalla sostituzione delle scale, per poi passare alla copertura (anche qui verranno perse le ultime 5 file) e la rete metallica per rivestire all’esterno tutta la curva.

Michele Nucci