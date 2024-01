Cura dei disturbi alimentari: "Il Centro verrà tutelato"

UMBERTIDE – Cresce la preoccupazione di famiglie e pazienti per futuro dei servizi dedicati alla cura dei disturbi alimentari di cui ad Umbertide esiste un centro molto importante. Nella legge di bilancio, infatti, non è stata inserita dal governo la proroga del fondo da 25 milioni di euro destinato al settore e in scadenza il 31 ottobre di quest’anno. Se le misura non verrà prorogata rischieranno infatti di venire meno molti dei servizi sanitari per la cura di queste patologie, tra cui quello presente a Umbertide e gestito dalla Usl Umbria 1. A rassicurare gli utenti è stata la presidente della Regione Donatella Tesei: "Da parte nostra – ha detto la governatrice – vi è stata sempre grande attenzione alle politiche di supporto alla cura dei disturbi del comportamento alimentare. È per questo che mi sono già adoperata nei confronti del Governo affinché venga ripristinato il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione". L’Umbria, ha proseguito Tesei, ha "strutture e personale d’eccellenza in questo campo ed è nostra ferma convinzione proseguire su questa strada, continuando a stare accanto e a offrire un supporto altamente professionale a chi vive le patologie e alle loro famiglie. Non a caso lo scorso aprile abbiamo approvato una specifica legge regionale per andare incontro alle esigenze degli operatori del settore che chiedevano un inserimento dei servizi nel quadro normativo regionale".

Pa.Ip.