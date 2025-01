"Culla per la vita. Necessario ripristinarla"

PERUGIA - Chiedono di rimettere in funzione la culla per la vita, che era stato installata al Centro Chianelli a pochi passi dall’ospedale Santa Maria della Misericordia, i consiglieri di Fratelli d’Italia insieme a Margherita Scoccia. "Abbiamo scelto di depositare l’ordine del giorno in questa data, simbolica - spiega a nome dei colleghi di partito Nicola Volpi - che dà avvio alle celebrazioni della 47esima Giornata Nazionale per la Vita nel contesto del Giubileo a testimonianza della centralità che per noi di Fratelli d’Italia riveste il tema della vita e della sua tutela. Riteniamo sia necessario che il Comune avvii una campagna informativa e di sensibilizzazione in tutti i luoghi e presidi sanitari, quali farmacie, ospedali e consultori, in collaborazione con l’Azienda sanitaria, Afas e tutte le associazioni di volontariato e professionali che intendono aderire. Tutto questo nella massima condivisione con chi ogni giorno si spende per la tutela e la difesa della Vita, realtà e associazioni con cui il dialogo costante non può mancare o essere secondario. Crediamo sia fondamentale collaborare con tali realtà associative e auspichiamo che l’amministrazione comunale possa tenere conto delle istanze di diverso carattere di cui esse si fanno portavoce affinché possa salvaguardare e potenziare progetti come questo a tutela e difesa della Vita, delle mamme, dei papà e dei loro bambini. Richiediamo inoltre - conclude Volpi - che Perugia, come città capoluogo, debba farsi portavoce in Regione affinché si realizzino culle per la vita in ogni struttura ospedaliera umbra, anche per raccogliere quel messaggio di difesa dei diritti non negoziabili a difesa dei soggetti fragili, universalmente valido, lanciato dagli ultimi tre Pontefici".