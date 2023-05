Cucinelli: "Seguirò la cerimonia in televisione, con emozione"

"L’incoronazione di re Carlo III? La seguirò con molta attenzione in tv, da casa". L’imprenditore Brunello Cucinelli, che vanta una conoscenza personale dovuta alla condivisione dei temi sulla sostenibilità e l’ambiente con Carlo d’Inghilterra, è appena rientrato da Londra. Giovedì sera infatti ha organizzato un gala alla National Gallery per celebrare l’apertura della mostra "Saint Francis of Assisi". La figlia, Carolina Cucinelli, ha accolto alcuni amici del marchio, i clienti e la stampa per un’anteprima esclusiva della prima grande mostra nel Regno Unito che esplora la vita e l’eredità di San Francesco d’Assisi (tra gli ospiti della serata, l’attore Mark Strong insieme alla moglie e film producer Liza Marshall, l’esperta d’arte Victoria Siddall e diverse socialite tra cui Pippa Vosper, Candice Lake ed Emma Thynn, Marchioness of Bath).

E un paio di mesi fa il re in persona ha ricevuto Brunello Cucinelli a Buckingham Palace insieme al comune amico Federico Marchetti (co-fondnatore con il sovrano dell’associazione per la difesa del pianeta). "È stato per me un grandissimo onore essere ricevuto a Buckingham Palace da Sua Maestà Carlo III – ha spiegato l’imprenditore di Solomeo –. Gli aggiornamenti che Sua Maestà ha voluto comunicarmi riguardo allo straordinario progetto “Himalayan Regenerative Fashion Living Lab“, che stiamo conducendo insieme con autentica passione, mi hanno entusiasmato per la loro positività e il loro progresso". Nell’occasione il sovrano aveva anche ringraziato Cucinelli per la lettera che gli aveva inviato per il suo "nuovo immenso e glorioso compito regale". Il primo incontro tra Brunello Cucinelli e re Carlo III risale all’ottobre 2021, a Roma, in occasione del G20, dove entrambi furono invitati dall’allora premier Mario Draghi. L’umbro per parlare di capitalismo umanistico, il sovrano britannico di sostenibilità ambientale. Di lì la conoscenza diventata poi un’autentica condivisione di obiettivi, destinata a durare ancora a lungo.

Donatella Miliani