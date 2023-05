Crolla cornicione in Corso Cavour Paura sabato sera in centro

FOLIGNO - Una parte di Corso Cavour interdetta ai pedoni a causa di una pericolosissima caduta di calcinacci da un cornicione. Si tratta del tratto che si conclude con l’incrocio con il cosiddetto “Quadrivio“. La caduta dei calcinacci, per fortuna, non ha coinvolto nessun passante, nonostante la zona fosse particolarmente frequentata in serata. Il crollo si è verificato sabato notte intorno alle 22. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno interdetto l’area, che rimarrà chiusa probabilmente fino a oggi. Sul posto, ieri, anche la polizia municipale per un sopralluogo e per verificare la modalità attraverso la quale ripristinare la sicurezza di folignati e visitatori in una delle aree più frequentate della città di Foligno. Avvisati del provvedimento risultato necessario anche i residenti e i titolari delle attività commerciali che insistono nella zona.