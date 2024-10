Cresce l’indice di sportività. Bene investimenti e squadre

Cresce l’indice di sportività della provincia di Perugia, con il capoluogo che è al 32esimo posto in Italia e settimo tra le città del Centro Italia. Questo quanto emerge dall’elaborazione di ben 35 parametri elaborati da Pts che misurano appunto la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale. Una classifica pubblicata ieri dal Sole 24 ore e che riporta quattro gruppi importanti riguardanti la struttura e organizzazione del sistema sportivo (tesserati, enti di promozione sportiva, eventi sportivi, praticabilità dello sport, investimenti e risultati nei Giochi olimpici e paralimpici), lo sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia (imprese, turismo, media) e la realtà sociale (bambini, donne, amatori). Per ogni indicatore e categoria è stata elaborata la classifica delle 107 province, rapportando i dati sportivi alla popolazione da 6 a 75 anni; tenuto conto del diverso "peso" attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. I dati fanno riferimento per lo più al 2023, mentre per gli sport di squadra e invernali alla stagione 2023/2024. Fatte le doverose premesse, ecco che la provincia di Perugia risulta al 32esimo posto anche per le strutture sportive: i punteggi migliori in questo caso sono sulla presenza di dirigenti, tecnici e ufficiali di gara (21° posizione); il peggiore è invece quello sull’attrattività degli eventi sportivi dove il territorio ricopre il 60° posto. Discorso a parte per le ultime olimpiadi: i risultati nella categoria uomini ci mettono al numero 32, quelli delle donne – grazie all’oro di Diana Bacosi – al tredicesimo. Quello in cui eccelle la nostra provincia sono invece gli sport di squadra: qui manco a dirlo gli straordinari risultati della Sir Perugia, trascinano gli atri sport. Nella categoria Volley siamo primi – e non poteva essere altrimenti -, 15esimi nel Calcio dilettanti ma al 57esimo posto nelle Società dilettanti. Nel terzo parametro – Sport individuali – non brilliamo: 52esima posizione e guarda caso il miglior punteggio è quello degli Sport Outdoor come il tiro a volo appunto. Molto male sugli sport invernali: 75esimi. Infine su Sport e società (la provincia di Perugia è 42esima), il parametro peggiore è su Media e giornalismo sportivo: 74esimi, il migliore quello sulla Formazione per lo sport (undicesimi).