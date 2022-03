Covid Umbria 29 marzo, 2.180 nuovi contagi, 7 morti

Perugia, 29 marzo 2022 - Continua a scendere per il quarto giorno consecutivo la curva del contagio. Diminuiscono in Umbria gli attualmente positivi al Covid, ora 19.479, 492 in meno rispetto al giorno prima ( erano 21.066 una settimana fa) , ma salgono i ricoverati, 220, 4 in più, mentre restano fermi a 4 i pazienti nelle terapie intensive.

E' quanto emerge dal quotidiano resoconto della Regione sull'incidenza del virus. Nelle ultime ventiquattr'ore in Umbria sono stati registrati 2.180 nuovi positivi, 2.665 guariti e altri 7 morti (1799 da inizio pandemia). I tamponi analizzati sono stati 2.224 e i test antigenici 11.608, con un tasso di positività del 15,76 per cento (era 17,4 lunedì e 16,1 martedì della scorsa settimana).