Perugia, 20 gennaio 2020. Scende ancora, anche se di poco, la curva del contagio in Umbria. Sono 2133 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che a fronte di 2190 guariti, portano gli attualmente positivi a 25949 (erano 35044 una settimana fa).

Il numero dei contagiati totali decresce quindi per il settimo giorno consecutivo. Purtroppo le vittime da inizio pandemia salgono a 1577. I ricoverati sono 213, di cui 11 in terapia intensiva. Rispetto al giorno prima diminuiscono di circa sessanta le persone in isolamento contumaciale, 25736.

In Umbria c'è comunque una maggiore tendenza al decremento rispetto alla media nazionale. E' quanto emerso dall'aggiornamento del Nucleo epidemiologico regionale.