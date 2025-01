Costi di energia e gas. Salasso per le imprese

PERUGIA Energia elettrica e gas nel 2025 costeranno alle imprese umbre 257 milioni in più rispetto all’anno precedente, con un aumento del 19,2%. E’ quanto prevede la Cgia di Mestre secondo cui "quest’anno, le bollette potrebbero costare all’intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2 per cento". "In totale, la spesa complessiva dovrebbe toccare gli 85,2 miliardi – continua l’Ufficio studi della Cgia di Mestre – : di questi, 65,3 sarebbero per l’energia elettrica e 19,9 per il gas. A pagare il conto più salato dovrebbero essere le imprese del Nord". L’aumento previsto per l’Umbria in termini di energia e gas è quindi pari a quello medio nazionale. Del resto le oscillazioni percentuali dell’aumento dei costi appaiono relative: si va dal minor incremento della Sardegna, con 17.6%, a quello massimo dell’Emilia Romagna, con 19,9. Le stime che arrivano dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre " si basano su un’ipotesi del prezzo medio dell’energia elettrica nel 2025 di 150 euro per MWh e del gas a 50 euro per MWh; mantenendo così una proporzione di tre a uno tra le due tariffe, come si è verificato nei due anni precedenti".