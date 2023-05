"Così la scuola è per tutti" Magione ha il nuovo istituto

"La differenza la fanno i sindaci quando si tratta di agire in un territorio". Ieri all’inaugurazione della nuova scuola materna di Magione e dell’ampliamento del plesso scolastico di Villa-Soccorso gli onorevole Anna Ascani e il sottosegretario Emanuele Prisco hanno ribadito l’importanza per i territori di avere amministratori capaci, ed uffici efficienti per intercettare risorse e progettare in breve tempo per realizzare opere.

Nello specifico l’ampliamento del plesso scolastico che accoglie gli studenti delle frazioni di Villa, Soccorso, Sole Pineta, Bacanella, ma anche Antria e Collesanto era avvenuto in piena emergenza Covid, quando gli studenti erano per la maggior parte del tempo in didattica a distanza e dunque fu possibile lavorare sull’edificio senza creare particolari disagi Oggi è in grado di garantire spazi adeguati sia per dare risposta all’aumento della popolazione scolastica che alle nuove esigenze didattiche. I lavori sono stati realizzati con fondi comunali. Proveniente invece dal Ministero dell’Istruzione l’investimento di quasi 1,5 milioni di euro concesso a seguito della valutazione positiva della richiesta fatta dal Comune di un contributo per una nuova scuola dell’infanzia, fascia 3-6 anni. Oggi questa scuola può accogliere, in spazi innovativi e moderni, circa 150 bambini.

"La scuola non ha ancora un nome di intitolazione – ha detto il sindaco Giacomo Chiodini – ma assieme alla preside Monica Paparelli, si è al lavoro per dargli un nome che possa raccontare ai bambini e alle bambine qualcosa di positivo e stimolante per la loro vita che in questi anni inizia a germogliare".