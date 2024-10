Così “Circo Miranda” rilegge Shakespeare . Al via la stagione “Uno spettacolo di famiglia!“

E’ decisamente un progetto ambizioso e intrigante, che rende “La Tempesta“ di Shakespeare accessibile ai più piccoli, quello che inaugura “Uno spettacolo di famiglia! 24-25“, la nuova, attesissima stagione di teatro per bambini, ragazzi e famiglie che Fontemaggiore propone al Teatro Brecht di San Sisto. Il cartellone si apre infatti con “Circo Miranda” (nella foto), nuova produzione di Fontemaggiore in scena oggi e domani alle 17. Liberamente ispirato a “La Tempesta” di Shakespeare, lo spettacolo è diretto da Beatrice Ripoli, che ha anche curato la drammaturgia con Marco Lucci ed è interpretato da Andrea Brugnera, Enrico De Meo, Maria Irene Minelli. “Circo Miranda“ dura 50 minuti e si rivolge a fascia d’età tout public a partire da 7 anni, nell’ottica di una stagione che punta a un pubblico più ampio possibile con proposte strutturate a livello artistico così da coinvolgere bambini e adulti con diversi livelli di lettura. “Circo Miranda“ è la storia di una bambina che cresce in un tendone da circo piantato nel mezzo di un’isola, sotto lo sguardo del padre Prospero e in compagnia dell’amico Calibano, il clown. Dentro a questo cerchio magico il tempo scorre tra esercizi di equilibrismo, acrobazie, canzoni ma a un certo punto Miranda sente il desiderio di viaggiare veramente, di conoscere le città di cui ha sempre sentito parlare, di incontrare altre persone. Dopo l’inaugurazione la stagione prosegue con altri 12 appuntamenti, sempre in doppia data. Sabato 26 e domenica 27 con “Greta La Matta”, altra produzione targata Fontemaggiore e Occhisulmondo, una favola di Massimiliano Burini, Matteo Svolacchia, Giulia Zeetti che mescola in modo espressivo la narrazione in rima, la danza e il teatro di figura. Biglietto unico a 7,50 euro, biglietteria aperta il giorno di spettacolo dalle 16, programma completo e acquisti on line su www.fontemaggiore.it