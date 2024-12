Così avanza la nuova Pian d’Assino: "Tunnel a Mocaiana, tempi rispettati"

Una giornata di festa quella dello scorso 4 dicembre per la società Sposato Costruzioni, che sta realizzando il primo prolungamento della ss219 sulla Pian D’Assino da Mocaiana, collegamento fondamentale tra il territorio eugubino e l’Altotevere. La ditta, insieme ai lavoratori del cantiere, alla popolazione locale e ai vigili del fuoco, ha celebrato infatti la festività di Santa Barbara, protettrice appunto dei vigili del fuoco e dei minatori, proprio all’interno della galleria che stanno realizzando a Mocaiana.

Per l’occasione, infatti, il traforo ancora in corso d’opera è stato addobbato a festa con teloni bianchi e luci e all’interno, dove era stato allestito un altare, è stata anche celebrata la messa da don Francesco Menichetti e don Edoardo Mariotti, seguita poi dal pranzo conviviale e dall’intrattenimento successivo con musica e balli. "Siamo impegnati nella realizzazione di infrastrutture insieme ad un’altra impresa subappaltatrice; si tratta di un tracciato impegnativo poiché dovremo realizzare tre gallerie e quattro viadotti. I lavori sono ancora in una fase iniziale ma siamo in linea con il ruolino di marcia, che dovrebbe concludersi alla fine del 2026", ha dichiarato Gianfranco Sposato, legale rappresentante della Sposato Costruzioni dando così uno spaccato dell’avanzamento delle operazioni: il foro della galleria, che ha un diametro di 18 metri, avanza di circa 25 metri al mese grazie anche all’utilizzo di scavatori idraulici.

"Nel corso del tempo abbiamo superato delle criticità e ora andiamo verso una fase di equilibrio. Nel cantiere – ha proseguito Sposato – lavorano circa 90 operai di cui 40 impegnati nella galleria, ma prevediamo di incrementare la forza lavoro nel 2025 fino a circa 130 unità. Oggi (4 dicembre, ndr) sono presenti 140 persone per la Festa di Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco e dei minatori, che ci coinvolge proprio per quest’ultima categoria. Siamo molto contenti di festeggiare insieme alle persone presenti".

Federico Minelli