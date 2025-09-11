Corteo storico e Giostra della Rivincita. Sabato e domenica rivoluzionata la viabilità

FOLIGNO Traffico rivoluzionato per il gran finale della Giostra della Rivincita. In occasione del Corteo storico, sabato 13 settembre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 15 a fine manifestazione nelle vie e piazze del Corteo per consentire il passaggio dei figuranti: Piazza del Grano; via della Piazza del Grano; via XX Settembre; Piazza San Giacomo; via Corso Nuovo; via Meneghini; Largo Volontari del Sangue; via Gentile da Foligno (tratto da Piazza Faloci a Largo Volontari del Sangue); Piazza Faloci Pulignani; via Gramsci; Piazza San Domenico (tratto di via S. Maria Infraportas compreso tra Piazza San Domenico e via Marconi); via Mazzini; Piazza Matteotti (parte bassa), Corso Cavour, via Oberdan (tratto da Corso Cavour a via Umberto I); via Umberto I; via Garibaldi (tratto tra via Umberto I e Piazzetta del Suffragio); Largo Carducci. Divieto di sosta con rimozione dalle 14 a fine manifestazione nell’area parcheggio di via Nazario Sauro. Istituito il divieto di transito dalle 19 a fine manifestazione in tutta l’area del centro storico. Per la Giostra di domenica 14, il divieto di sosta con rimozione dalle 10 a fine manifestazione è stato istituito dal punto di ammassamento del Parco dei Canapè fino al campo dei ciochi: via Chiavellati (tratto compreso tra via Cairoli e via S.Caterina); via Chiavellati (tratto compreso tra via del Campanile e via Cairoli); rampa di collegamento tra via Chiavellati e via Nazario Sauro; via Nazario Sauro (tratto tra via Mesastris e Piazzale Alunno); istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 10 a fine manifestazione in via Fazi e in via Pietro Gori (tratto da Piazzale Alunno a via Rosselli); divieto di transito in via Nazario Sauro (tratto compreso tra via Mesastris a Piazzale Alunno) dalle 14 a fine manifestazione con deviazione. Sì al transito veicolare in via S.Caterina per consentire l’uscita dal centro con conseguente spegnimento della telecamera posta al varco elettronico Ztl di via Santa Caterina dalle 14 alle 24 di domenica.