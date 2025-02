Conversazione sulla storia d’Italia: successo per l’evento del Rotary

Folto pubblico e unanimi consensi per un appuntamento con la storia d’Italia. Il Rotary Club ha organizzato un confronto su uno dei periodi più intensi e dibattuti della storia d’Italia. Quello tra la nascita del fascismo e la seconda guerra mondiale. "Nipoti del fascismo, figli della Resistenza. Conversazione sulla storia d’Italia", il titolo dell’iniziativa. A introdurre l’incontro che si è svolto nell’auditorium Gioacchino Messina di palazzo Coelli, sede della fondazione Cassa di risparmio, è stato il presidente del Rotary Club di Orvieto, Massimo Toppi.

Il dialogo sul tema si è svolto tra Erika Pontini, capocronista de La Nazione di Firenze e Roberto Conticelli, giornalista e scrittore.

Proprio sul Fascismo, sulla figura di Benito Mussolini, sul fardello pesante di un passato che non passa (anche perché in Italia non si è celebrato un processo come a Norimberga) e sull’orrore delle foibe, per troppo tempo dimenticate, si è incentrato il confronto che ha toccato anche l’introduzione del Fondo Draghi, poi rifinanziato dal governo Meloni per i risarcimenti alle vittime degli eccidi.

Spazio anche alle donne del Duce: lo stesso Conticelli ha recentemente prodotto due volumi.