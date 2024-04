Convegno per celebrare. Bramante

Un evento per rendere omaggio a Donato Bramante, a 510 anni dalla morte di uno dei più straordinari architetti. Si intitola “Bramante e il suo tempio“ l’iniziativa in programma a Todi domani, organizzata da Ordine degli architetti della Provincia di Perugia, Comune di Todi, La Consolazione Etab e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell’Umbria. Il programma prevede dalle 15.30 la visita guidata del Tempio di Santa Maria della Consolazione Todi. Seguirà il convegno, dalle 17.30 circa in Comune. Terminati i lavori si terrà anche la visita museale al modello ligneo della magnifica opera architettonica. Un aperitivo conviviale verrà poi offerto nella piazza comunale per poter scambiare riflessioni e salutare tutti gli intervenuti all’evento. Il programma del convegno prevede l’apertura con i saluti istituzionali del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano (nella foto) e dell’assessore alla cultura Alessia Marta, del presidente La Consolazione Etab Leonardo Mallozzi, del soprintendete della Soprintendenza Archeologica deII’Umbria Giuseppe Lacava e del presidente dell’Ordine degli Architetti Marco Petrini Elce. Infine, dopo la proiezione di un filmato introduttivo, sarà possibile assistere ai contributi di Bruno Gori, architetto e restauratore, consigliere delL’Ordine degli Architetti, che parlerà di “Donato Bramante, architetto del Rinascimento e le sue opere in Umbria“; di Enzo Bentivoglio, architetto, scrittore, già professore ordinario e presidente del corso di laurea dell’Università degli Studi Mediterranea, che interverrà su “Un Tempio ideale del Rinascimento in rapporto con lo città e il paesaggio“. Simonetta Valtieri, architetto, scrittrice, già professore ordinario all’UniRC si soffermerà su “Le fasi costruttive della Fabbrica e il suo ordine architettonico“.