"Convegno "Passato-presente-futuro ex Fcu/Rfi" a Umbertide: storia e prospettive della Ferrovia Centrale Umbra"

UMBERTIDE – Un pezzo di storia della città e della regione ed un gruppo di ex ed attuali dipendenti, familiari, amici ed appassionati che hanno da sempre nel cuore la storica Ferrovia Centrale Umbra. Al loro impegno si deve il convegno incentrato dedicato sulla ex Fcu che si svolgerà domani dalle 9.30 alle 12.30 al cinema Metropolis. dal titolo "Passato-presente-futuro ex Fcu/Rfi", organizzato dal "Gruppo Amici Treno". Nell’occasione sarà presentato il periodico trimestrale "Radio rotaia", curato dall’associazione e che uscirà come supplemento al periodico umbertidese "Informazione Locale" dal prossimo giugno. Ad introdurre la conferenza sarà Adriano Falci; seguirà un dibattito moderato dal giornalista Federico Sciurpa.

Numerosi gli ospiti invitati a dibattere del destino della ferrovia. Dopo i saluti del sindaco Luca Carizia e del direttivo dell’associazione, parleranno l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, membri della direzione regionale Trasporti e dell’avvocatura della Regione, l’ingegnere Mario Tosti, l’architetto Diego Zurli, l’editore Enzo Lepri, la presidente dell’associazione Amici Treno Sara Pierucci. Non mancheranno documenti, racconti, fotografie a sottolineare l’importanza la ferrovia e della sua storia, non solo per chi con tanta passione ci ha lavorato, o continua a farlo, e di chi quotidianamente ne fruisce.

Pa.Ip.