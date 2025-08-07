"Contro ogni violenza insieme. Segnale per le vittime e la comunità"

PERUGIA - La sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme all’assessora Costanza Spera e al consigliere Antonio Donato hanno incontrato il primo dirigente della Polizia Maria Assunta Ghizzoni e il gruppo della Squadra mobile della Questura di Perugia che hanno seguito il delicato caso della violenza sessuale avvenuta recentemente in città. "È stato un incontro sentito, voluto per esprimere, a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità perugina, un ringraziamento sincero per il lavoro svolto con professionalità, tempestività e umanità – afferma l’amministrazione -. Abbiamo colto l’occasione per un confronto più ampio sulla situazione della sicurezza a Perugia, un tema che ci sta profondamente a cuore e su cui è necessario un lavoro quotidiano e coordinato".

L’amministrazione rivolge "un ringraziamento sentito anche alla Procura della Repubblica e al procuratore Raffaele Cantone per l’azione celere e determinata che ha permesso di giungere in tempi brevi alla definizione del caso. È un segnale importante per le vittime, ma anche per tutta la comunità. Anche in questa occasione, come in molti altri casi, il confronto con le forze dell’ordine è stato fondamentale per migliorare gli strumenti di intervento e rafforzare la rete tra istituzioni. Ringraziare chi lavora sul campo ogni giorno è un atto dovuto, ma anche un’opportunità per costruire insieme percorsi di maggiore efficacia e coesione".

"Alla donna vittima di stupro – conclude la nota - abbiamo voluto, tramite gli operatori, rinnovare tutto il nostro sostegno, ribadendo la disponibilità dei servizi sociali e psicologici del Comune. Ribadiamo con fermezza che ogni atto di violenza va denunciato, e che le porte del Comune di Perugia sono sempre aperte a chi chiede aiuto e protezione".

Nei giorni scorsi l’opposizione in Consiglio comunale aveva attaccato la prima cittadina per il suo "silenzio assordante" in merito all’episodio di violenza che aveva scioccato la città.