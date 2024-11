Contro la violenza sulle donne. Spettacoli, incontri ed eventi

GUALDO TADINO - Sono molteplici le iniziative con le quali si punta a valorizzare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra i protagonisti l’amministrazione comunale, l’Istituto di istruzione superiore “Casimiri“, la coordinatrice Gessica Collarini, Fantasy art, Arte e dintorni, Educare alla vita buona, Rotary club, El Grottino, UniGualdo. Concerti, libri, incontri, dibattiti, teatro sono gli eventi in programma. Appuntamenti attesi come quello di lunedì alle 21 al teatro Don Bosco, dove si propone lo spettacolo “Femminile plurale“, realizzato col sostegno del Rotary club dalla Compagnia di Arte e dintorni, un corto teatrale scritto da Ruggero Luzi, con interpreti Marco Panfili (nella foto) attore e regista, Priscilla Benedetti e Fabio Lai. A seguire reading di poesie famose, composizioni e riflessioni di studenti del “Casimiri“ e la musica inedita del maestro Reuben Pompei al sax. Altri appuntamenti: domenica nell’atrio del municipio la mostra di quadri di sul tema “Donna“. Da oggi al Grottino e al Talia si avvia “La gerbera rossa“, format di tre giorni. Alle 16 si parla di centri antiviolenza, di libri, con serata con musica dal vivo; durante il pomeriggio, make up gratuito a cura dell’Erboristeria Porta Nova. Domenica, al Grottino, dalle 14,30 proposte di yoga, libri, musica; lunedì si prosegue dalla tarda mattinata con chiusura alle 21 al Talia con concerto tributo a Fabrizio De André con la band “André-a“.

A.C.