Contrasto alla povertà. C’è il nuovo Centro servizi

Ha preso il via recentemente, nell’ambito della gara “emergenza servizi sociali”, il nuovo Centro servizi contrasto alla povertà (Cscp), con sede in via del Favarone 24/L. Presso il nuovo centro è possibile dunque procedere con una serie di significative attività:

svolgere colloqui per conoscere l’utente e che accede al servizio di accoglienza al fine di valutare il bisogno e le risorse della persona per fornire un primo orientamento al soggetto, oppure definire in stretta collaborazione con i servizi sociali del territorio, quelle che sono le attività di accompagnamento attraverso un percorso di presa in carico e valutazione multidisciplinare in equipe.

Tra gli altri aspetti è previsto quello di sostenere con approccio educativo, il percorso di inclusione e di avvicinamento per favorire un percorso di autonomia; possibilità anche di coadiuvare l’accesso all’assistenza socio-sanitaria, ma anche quello di compilare l’Isee e presentare la domanda di accesso alle misure nazionali di contrasto alla povertà.

Al Centro servizi si può essere accompagnati alla residenza virtuale; fornire l’accesso ai servizi per l’igiene personale; assistenza per attivazione profili digitali (Spid-Pec) ma anche assistenza legale mediante soggetti deputati (ad esempio avvocatura di strada). Gli orari di apertura del Centro sono: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 14. Per informazioni ed approfondimenti si può contattare il numero 3311356673 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]