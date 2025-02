Contrasto al riciclaggio

PERUGIA - "Il riciclaggio è uno dei reati più pericolosi perché consente l’immissione nell’economia legale di denaro e altre utilità illeciti. E chi può beneficiare di questi passaggi è in grado di fare una concorrenza sleale che alla lunga distrugge l’economia sana. È quindi un reato di grande pericolosità". In occasione del convegno “Il ruolo dei professionisti nella normativa antiriciclaggio“, organizzato dal Consiglio notarile e dall’ Ordine dei commercialisti e avvocati provinciali, è stato il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, a chiarire l’importanza di contrastare in maniera efficace l’attività criminale del riciclaggio e, in quest’ottica, a illustrare a commercialisti, notai e avvocati quanto sia fondamentale che il loro lavoro sia svolto correttamente. "Nello svolgere il loro lavoro – prosegue Cantone – i professionisti hanno degli obblighi che non sono solo un dovere deontologico, ma anche giuridico. "Per agevolare un adempimento che è stato da sempre considerato impegnativo e oneroso per la nostra categoria – ha ricordato il presidente dell’Odcec di Perugia, Enrico Guarducci –, il Consiglio nazionale ha diramato le nuove regole tecniche. Spero che possa far superare le difficoltà riscontrate dalla Guardia di Finanza nel corso delle ispezioni presso i nostri colleghi".