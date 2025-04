"Continuità operativa". Le garanzie della Regione

UMBERTIDE - "La volontà della Regione sta nell’inciso della nota tecnica della direzione aziendale della Usl 1: ’garantire la continuità operativa del maggior numero possibile di servizi e ridurre al minimo i disagi per l’utenza’". Parole dell’assessore regionale del Pd Letizia Michelini, che rassicura gli umbertidesi sul buon funzionamento del nosocomio durante i lavori di adeguamento sismico. "Ringrazio la presidente Stefania Proietti e il direttore generale Emanuele Ciotti – rilancia Michelini – per il lavoro che stanno svolgendo. Voglio rassicurare le istituzioni, i professionisti, il Pd locale e gli umbertidesi che mi hanno sollecitata in questi giorni invitandomi a incontri o chiedendo chiarimenti che l’ospedale di Umbertide continuerà ad essere un presidio importante per tutto l’Alto Tevere".

Intanto il segretario umbertidese dei Dem Filippo Corbucci attacca il sindaco Luca Carizia: "Prendiamo atto – dice – del fatto che l’amministrazione Carizia ha scritto una lettera al direttore Ciotti esponendo le proprie preoccupazioni sulla situazione dell’ospedale. Chiedo però: fino ad ora la penna per scrivere non ha funzionato?". E ancora: "Carizia negli ultimi anni è rimasto in silenzio di fronte l’impoverimento della sanità pubblica anche e soprattutto per scelta della Giunta regionale a guida Lega, suo partito. Dove era Carizia quando chiudevano il pronto soccorso per mancanza di personale? Quando chiudevano la maggior parte delle specialistiche ambulatoriali? Quando l’ex assessore regionale alla sanità in Consiglio comunale diceva che andava tutto bene? Adesso ci si accorge che ci sono i problemi o situazioni da migliorare e gestire? Buongiorno sindaco".

Pa.Ip.