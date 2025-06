"Conti in positivo e tanti corsi attivati"

Decine e decine di corsi, 250 studenti, numerose attività coi comuni e un bilancio in salute. Il consiglio di amministrazione della scuola di arti e mestieri “Bufalini“ di Città di Castello ha approvato il bilancio relativo all’anno 2024 che ha evidenziato "il buono stato di salute della scuola che ha conseguito per il terzo anno consecutivo un utile d’esercizio". Il presidente Giovanni Granci ha detto che "sono stati portati a termine percorsi di istruzione e formazione professionale con sperimentazione del sistema duale: ben diciassette corsi che hanno interessato l’area meccanica, ristorativa, dell’acconciatura e del benessere per un totale di 150 allievi". L’offerta formativa regionale in apprendistato nel 2024 è stata portata avanti realizzando progetti in partenariato con il Consorzio Iter per un totale di undici corsi e 100 allievi negli ambiti di sicurezza, competenze digitali, sociali e civiche". La scuola ha inoltre avviato numerose attività in collaborazione con i Comuni di Città di Castello e San Giustino in diversi ambiti, tra cui il Digipass. I sindaci Luca Secondi e Stefano Veschi, hanno ringraziato il presidente, il cda, la struttura gestionale e didattica della “Bufalini“ per aver raggiunto "importanti obiettivi che costituiscono la base di partenza per proseguire sul versante dell’innovazione e della formazione". L’illustrazione dei risultati e del bilancio è avvenuta ieri mattina alla presenza tra gli altri dei rappresentanti dei sindacati, Roberto Panico, coordinatore regionale Inca-Cgil e Sandro Belletti, coordinatore territoriale Uil.