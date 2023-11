Contestazione a teatro: fischi e striscioni, arrivano i carabinieri

Orvieto (Terni), 26 novembre 2023 - Fragorosa contestazione al termine dello spettacolo organizzato dalla compagnia Mastro Titta al Teatro Mancinelli con tanto di intervento dei carabinieri. Venerdi sera alla fine del musical “Ella“ è andata in scena una vera e propria gazzarra. Sono stati esposti a sorpresa striscioni con la scritta “vergogna“ insieme a fischi, urla e insulti a raffica. Ci sarebbe stato anche qualche contatto fisico. Il personale del Teatro è intervenuto per far rimuovere tre striscioni che erano stati apposti dal loggione e alla fine si è reso necessario l’intervento di una pattuglia di carabinieri che ha riportato la calma.

Ma cosa c’è stato dietro a questa inedita contestazione in un ambiente compassato come il teatro? A organizzare la bagarre sarebbero state alcune persone che facevano inizialmente parte della compagnia teatrale e le contestazioni sarebbero state indirizzate alla direttrice artistica della compagnia, Paola Cecconi. Diversità di vedute sfociate in aperte liti avrebbero portato alla rottura dei rapporti, da cui la decisione di rovinare la festa al termine della rappresentazione. I contrasti all’interno della compagnia andavano avanti da tempo tra coloro che avevano in precedenza lavorato insieme per la costituire la stessa compagnia e portare in scena varie rappresentazioni che avevano ottenuto ottimi riscontri di pubblico. Un epilogo chiassoso che ricorda quasi la vivacità polemica che nei teatri si esprimeva nelle epoche passate, ma che non ha certo rappresentato uno spettacolo edificante.