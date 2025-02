Consultori familiari 2.0 Sostegno e servizi gratuiti per donne e famiglie

Consultori familiari 2.0: un progetto innovativo che fornisce un ampio ventaglio di servizi gratuiti per le famiglie. Informazioni, supporto psicologico e genitoriale, orientamento e consulenza per l’allattamento, mediazione familiare e culturale, supporto all’inserimento lavorativo delle donne e per il disbrigo di pratiche quotidiane. Numerosi i servizi gratuiti che arricchiranno l’offerta di quattro consultori (a Madonna Alta, Ponte San Giovanni, Ponte Felcino e Ellera di Corciano) e che saranno fruibili anche presso il centro per le famiglie in via Diaz (Madonna Alta) e la sede dell’associazione Libera…mente Donna.

Il progetto coinvolge, oltre Perugia, anche i territori di Corciano e Torgiano, e mette a disposizione un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, educatori, assistenti sociali, mediatori culturali e ostetriche. L’obiettivo del progetto sperimentale è quello di aiutare la famiglia in modo completo dalla gravidanza al terzo anno di vita del bambino attraverso servizi volti alla prevenzione di fattori di rischio legati alla maternità e che guardano in generale al benessere anche attraverso una campagna informativa mirata.

Le azioni finalizzate a valorizzare i consultori familiari e a potenziare gli interventi sociali in favore delle famiglie contano su quasi 270 mila euro assegnati alla Zona sociale 2 dalla Regione Umbria a valere sul Fondo ministeriale per le politiche per la famiglia. Tra i risultati attesi, la creazione di una rete di servizi accessibili e la riduzione degli accessi ai servizi specialistici attraverso il potenziamento della prevenzione. La denominazione del progetto sottolinea la volontà di aggiornare e migliorare le esperienze del progetto Percorso nascita del 2021.