Il pacchetto-sicurezza. In centro storico arrivano i ’custodi della movida’

Si chiamano "informatori civici" ma potrebbe essere definiti i "custodi della movida". A partire dal 9 giugno e fino al 30 settembre 2025, il centro storico di Perugia vedrà infatti all’opera una nuova figura al servizio della cittadinanza: l’informatore civico. Si tratta di un servizio voluto dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini e potenziare la diffusione delle informazioni utili in modo diretto e proattivo, senza dover attendere l’apertura degli uffici.

Gli "informatori civici" rientrano nelle azioni per il pacchetto sicurezza del Comune e avranno il compito di presidiare, nelle serate di venerdì e sabato (dalle 23:00 alle 3:00), alcune delle principali piazze e vie del centro storico: piazza IV Novembre, piazza Matteotti, piazza Piccinino, piazza Grimana, via della Viola e le relative vie di collegamento, offrendo un punto di riferimento visibile e riconoscibile. I loro compiti principali saranno molteplici: fornire chiarimenti su regolamenti e atti amministrativi comunali, promuovere comportamenti rispettosi delle norme locali, raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei cittadini per il miglioramento dei servizi, e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in caso di situazioni potenzialmente pericolose. Il tutto con "l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la partecipazione civica".

Non si tratta, quindi, di vigilanza urbana o controllo – precisa Palazzo dei Priori –, ma di vera e propria informazione di prossimità, che rovescia il paradigma tradizionale: non più il cittadino che cerca le informazioni, ma l’Amministrazione che si fa carico di portarle nei luoghi della socialità. La presenza degli informatori sarà monitorata tramite relazioni settimanali e una relazione finale, così da garantire un servizio efficace e coerente con le esigenze del territorio. Gli operatori incaricati saranno opportunamente formati dagli uffici comunali e indosseranno un abbigliamento facilmente identificabile. Il costo complessivo stimato per il servizio è di 35.000 euro e proprio in questi giorni il Comune ha dato il via alla selezione degli operatori economici. L’obiettivo è attivare il servizio tra due settimane quando le piazze del centro tornano a popolarsi fino a tarda notte. Con questa iniziativa, il Comune di Perugia investe su una nuova forma di comunicazione pubblica, puntando su presenza, ascolto e fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini.