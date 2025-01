"Consiglio straordinario sul bilancio comunale"

GUALDO TADINO – Ci sarebbero criticità nel bilancio del Comune. Per questo le consigliere comunali di "Rifare Gualdo", Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani hanno richiesto la convocazione straordinaria della Prima commissione consiliare per avere chiarimenti urgenti in merito alla situazione economico-finanziaria dell’ente.

La richiesta formale è stata decisa dopo aver compiuto "un’analisi approfondita della documentazione contabile dell’ente, comprensiva dei bilanci pregressi, che ha fatto emergere criticità importanti e potenziali rischi per la stabilità finanziaria del Comune. Trasparenza e rigore nella gestione economica sono principi cardine per il nostro gruppo consiliare, che ritiene doveroso portare tali questioni all’attenzione dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

La tenuta dei conti pubblici è essenziale per garantire una gestione virtuosa e responsabile, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di pianificare un futuro sostenibile per Gualdo Tadino. Le criticità riscontrate ci spingono a chiedere con forza che venga fatta piena chiarezza su alcuni aspetti del bilancio e che vengano individuati eventuali correttivi".