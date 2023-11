Confcommercio si schiera con il sindaco

TERNI "Apprezzabile l’invito del sindaco Bandecchi ai proprietari di immobili per abbassare gli affitti", così Stefano Lupi (nella foto), presidente di Confcommercio. "Da tempo invochiamo politiche pubbliche integrate, per valorizzare un diverso e più efficace partenariato pubblicoprivato - continua Lupi – . E’ apprezzabile la recente presa di posizione del sindaco, volta ad una rivisitazione degli affitti commerciali, tenendo conto delle reali quotazioni dell’attuale mercato immobiliare a livello locale. L’iniziativa del sindaco, pur necessitando dell’accoglimento da parte dei proprietari, rappresenta comunque un primo segnale finalizzato ad approcciare congiuntamente i problemi di una città in profonda trasformazione". "Confcommercio lavora da sempre per attuare un diverso e migliore rapporto tra pubblico e privato, al fine di rivitalizzare il tessuto urbano nelle sue espressioni economiche e sociali - aggiunge ancora Lupi –. La sinergia con i proprietari degli immobili commerciali va ricercata anche nel miglioramento del decoro urbano. Sono anni che proponiamo alle diverse amministrazioni progetti riguardanti l’uso delle vetrine dei locali sfitt”, posti sui principali assi dello ’shopping’ cittadino. Queste debbono essere manutenute e pulite, ed i locali messi a disposizione per eventi e progetti di carattere artistico e culturale. La collaborazione ed il coinvolgimento sono il primo passo per risolvere il fenomeno dei tanti ’spazi bui e sporchi’ attualmente presenti in città". "Appena le condizioni della finanza pubblica locale lo consentiranno, ovvero usciti dal dissesto - conclude Lupi – , è indispensabile che il Comune faccia la sua parte utilizzando lo strumento della leva fiscale. E’ fondamentale ridurre le imposte ed i tributi locali per i proprietari dei negozi, così come parimenti abbassare i tributi richiesti agli operatori economici"