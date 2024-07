Confcommercio, Michele Biselli è il nuovo presidente di Perugia

Perugino doc, 57 anni, titolare della omonima concessionaria auto e presidente regionale dei concessionari auto di Arca Confcommercio, Michele Biselli è il nuovo presidente di Confcommercio Perugia. La nomina è avvenuta ieri, nella sede di via Settevalli, da parte del Consiglio direttivo di Confcommercio Perugia, composto da Giuseppe Capaccioni, Andrea Cantarelli, Ivana Jelinic, Simone Pastorelli, Chiara Pucciarini, Simone Fittuccia, Paolo Mariotti e Roberto Palazzetti. Biselli succede a Ivana Jelinic, a cui è andato il suo ringraziamento personale, assieme a quello di tutto il Consiglio e del presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni per il contributo offerto all’associazione. "Il lavoro che ci attende è molto oneroso, sia per la vastità del territorio che a noi fa riferimento sia per il numero di imprese del commercio, turismo, servizi e professioni a cui dobbiamo dedicare l’attenzione che meritano, in termini di ascolto e di servizio e sono convinto che l’impresa privata si edifichi con le donne e gli uomini responsabili e onesti".