Concorso alla ’’Gonzaga’’, prove scritte totalmente informatizzate

FOLIGNO – Prova scritta completamente informatizzata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per le prove scritte di preselezione del concorso per il 205° corso per l’Accademia militare di Modena.

In tali sessioni, si è avviata la sperimentazione, attraverso l’utilizzo di tablet, dell’informatizzazione della prova scritta con domande a risposta multipla.

Il progetto di informatizzazione delle fasi psicofisiologica, fisica ed attitudinale, realizzato mediante l’impiego di moderne tecnologie infrastrutturali e info-strutturali dedicate, ha permesso di ammodernare e snellire il processo selettivo, di garantire sicurezza, economicità, trasparenza ed estrema efficacia. "La fase appena conclusa – dicono dal Centro - sancisce di fatto il completamento del progetto iniziale, con previsione di piena funzionalità per tutti i concorsi a partire dal 2024.

In particolare sono stati utilizzati tecnologia e sistemi all’avanguardia per la gestione dell’intero processo di preselezione".