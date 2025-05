La Protezione civile cresce. Successo del “corso base“. Ecco 40 nuovi volontari

Tanta voglia di volontariato, da vivere in una delle organizzazioni oggi prestigiose e apprezzate: la Protezione civile. Più di quaranta umbertidesi, di tutte le età hanno partecipato al corso base per diventare volontari organizzato dalla Prociv, da anni presieduta da Gabriele Lisetti. Il corso si è svolto nella sede del Gruppo comunale in via Pian di Botine a cura degli esperti del Centro operativo Prociv di Foligno. La prova pratica conclusiva del corso si terrà a a giugno. Il presidente Lisetti è davvero soddisfatto: "C’è stata una grande partecipazione – dice – e per questo motivo siamo molto contenti. Speriamo tutti riescano a superare l’esame finale, un vero e proprio test delle conoscenze e delle abilità acquisite dai volontari. L’esame, del dettaglio, vedrà due tipi di prove, una attitudinale e l’altra pratica, con montaggio tende e funzionamento radio. Avranno inoltre l’occasione di vedere da vicino l’organizzazione del Centro regionale di Protezione civile e della colonna mobile che viene attivata in caso di emergenza. L’auspicio è che anche i nuovi volontari saranno pronti per essere attivi e partecipativi inserendosi della nostra associazione e partecipando alle tante iniziative che ci vedono coinvolti". Francesco Ramacci, ingegnere e funzionario della Protezione civile umbra giudica così la Prociv locale: "Quella di Umbertide è per noi uno dei fiori all’occhiello del sistema regionale di Protezione civile. È un piacere venire nella sede del gruppo e vedere quante persone siano pronte a vivere questa esperienza di volontariato". Il Gruppo comunale di Protezione civile, che oggi conta su una quarantina di iscritti, opera da quasi 30 anni. Il primo nucleo fu fondato nel 1997, a pochi mesi dal terremoto che colpì Assisi e Foligno. Molti i teatri e gli scenari nei quali hanno lavorato i volontari, anche fuori regione: l’Aquila nel 2009, in Emilia nel 2012 e a Norcia nel 2016. Fondamentale ed apprezzatissimo dalla popolazione è stato lavoro svolto durante la pandemia da Covid 19 e nella fase dell’emergenza post terremoto del 9 marzo 2023. A ciò si aggiunge la presenza puntuale in tutte le manifestazioni sociali, civili e religiose della città. Per tutti questi motivi tutti i membri della Prociv locale hanno ricevuto dall’amministrazione comunale un encomio al valor civile. Pa.Ip.