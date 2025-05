Nuovi sindaci. Assisi e Amelia vanno al voto

PERIUGIA – Ad Assisi si vota oggi e domani per l’elezione diretta del sindaco: in lizza Valter Stoppini per il centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra. Per il rinnovo del consiglio comunale corrono in 160, suddivisi in dieci liste, cinque per ciascuno schieramento: Assisi Domani, Assisi Civica, Partito Democratico, Progressisti per Assisi, Lista Valter Stoppini per Assisi per il centrosinistra. Assisi al Centro – Cicogna Sindaco, Forza Italia, Eolo Cicogna Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega per il centrodestra. Chiamate alle urne 23.026 persone, in maggioranza donne, 11.822, rispetto agli uomini, 11.204 su una popolazione del Comune di Assisi pari a 27.880 unità. Le sezioni elettorali allestite nel territorio comunale sono 32. Per consentire il rinnovo delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali duplicati, gli uffici comunali saranno aperti oggi e domani nelle sedi di Santa Maria degli Angeli, Assisi centro storico e Petrignano. Quasi diecimila cittadini saranno invece chiamati al voto alle elezioni del sindaco nel Comune di Amelia. A sfidarsi per la poltrona di sindaco sono i candidati dei due poli, Pompeo Petrarca per il centrosinistra e Avio Proietti Scorsoni per il centrodestra. Petrarca è sostenuto dalla lista “Amelia – Un Patto Avanti” (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista e Sinistra Amerina), mentre Proietti Scorsoni corre con la lista “Per Amelia” (FdI, FI, Lega e altre forze civiche).