Il successo della Sir in Champions: "Non bisogna mai mollare"

Continua a far parlare di sé per una storica conquista la Sir Sicoma Monini Perugia. Altri club italiani hanno conquistato la champions league, ma arrivarci dopo soli tredici anni di militanza nella massima categoria è un piccolo record. I traguardi sono il frutto di tanti fattori come la passione, lo spirito di sacrificio, la voglia di combattere, l’ambizione e il fuoco dentro. E in questa stagione storica il successo lo ha descritto il capitano Simone Giannelli: "La vittoria, chiaramente, è quello che conta di più per tutti, ma io ho capito che conta di più il percorso per arrivare alla vittoria, che la vittoria in sé. Perché la vittoria domani passa e staremo tutti a pensare a nuovi obiettivi, ma il percorso è quello che conta quindi sono contento di ciò che abbiamo fatto e sono contento per i perugini. Non bisogna mai mollare, cercando di crescere come gruppo". Il presidente Gino Sirci si appassiona alla pallavolo nel 2002, dalla C alla B2, alla B1, fino all’approdo in A2, senza mai fermarsi. Il grande salto nella categoria avviene nel 2012, a soli dieci anni dalla sua costituzione. La squadra quest’anno ha scalato le montagne, e continuato la sua ascesa verso il successo anche grazie ad un team di professionisti che hanno lavorato al meglio per far fronte alle emergenze mediche. A cominciare dall’operazione al gomito cui è stato sottoposto ad inizio stagione Sebastian Solé, gli infortuni di Roberto Russo, Oleh Plotnytskyi, fino alle problematiche più recenti, come la lesione muscolare al polpaccio sinistro di Kamil Semeniuk proprio alla vigilia della semifinale di champions league.

Alberto Aglietti