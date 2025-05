Trame Urbane Spuntano simboli e colori. La città si veste con la memoria storica

Spuntano arazzi in via dei Priori. Si tratta di “Trame Urbane“, il progetto di ricerca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia che riannoda i fili della storia e dell’arte, reinterpretando l’identità di Perugia attraverso un linguaggio visivo innovativo. Protagoniste tre studentesse (Angelica Trinchillo, Claudia Angileri, Clelia Calcatelli) del II anno del biennio magistrale in Brand Design, coordinato dal professor Marco Tortoioli Ricci, che hanno lavorato sul ricco patrimonio storico della città, rielaborando simboli archeologici, epigrafi e elementi decorativi provenienti da monumenti storici come la Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo dei Priori, reperti esposti nel Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, chiese e altri monumenti a ridosso dell’acropoli. I risultati sono installazioni artistiche che trasformano lo spazio cittadino in una galleria a cielo aperto, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il paesaggio urbano attraverso nuovi codici visivi.

"Con l’idea di riportare i simboli sul territorio – spiegano le studentesse – il professor Tortoioli Ricci ci ha stimolate a realizzare qualcosa di concreto, prendendo contatti con le attività commerciali della via. Ci siamo presentate, abbiamo illustrato il progetto a ciascun esercente e loro si sono mostrati disponibili a partecipare, sia perché si sentivano coinvolti in prima persona, sia perché l’iniziativa avrebbe dato visibilità a questa zona della città. C’è stata un’interazione autentica, un dialogo costruttivo".

Silvia Angelici