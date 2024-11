Concerto della banda musicale

SPOLETO La banda musicale Città di Spoleto compie 225 anni e per celebrare questo importante anniversario domani alle 17.30 torna al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con un concerto speciale, che rappresenta anche un momento di condivisione con le varie realtà musicali del territorio. L’evento, che gode del patrocinio del Comune, coincide con i festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Quest’anno, tuttavia, in coincidenza con l’importante anniversario, la banda ha deciso di fare uno sforzo, come ulteriore segnale del radicamento sul territorio, offrendo il più prestigioso palcoscenico della città anche alle altre realtà musicali. Saranno ospiti dell’associazione il Coro ’Canto Ergo Sum’, la Modern Music School, la Scuola comunale di musica e danza Alessandro Onofri, l’associazione Bisse e la Spoleto Young Band, la formazione giovanile della banda.