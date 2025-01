Concerti, risate e star a San Francesco al Prato. C’è anche l’omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni

Pioggia di stelle all’Auditorium San Francesco al Prato: Pierluca Mariti, Claudio Vignali, Javier Girotto, Paolo Notari e Valeria Visconti sono i protagonisti del prossimo, serratissimo week-end della stagione ’Sanfra’ promossa da Mea Concerti che mette in scena un tris di spettacoli tra ironia, musica e omaggi d’autore.

Si comincia venerdì 24 alle 21 con Pierluca Mariti: ex manager in una multinazionale e comico di successo, conosciuto suo social come @piuttosto_che, torna il monologo di stand up comedy “Grazie per la domanda”, tra vicende personali ed esperienze collettive, viste con la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Sabato 25, sempre alle 21, spazio ad “Argentalia”, sulle note del pianoforte di Claudio Vignali e del sax di Javier Girotto (nella foto): il duo visionario parte dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina per un viaggio verso universi musicali liberi da schemi. Le melodie dei due popoli si uniscono in una danza ricca di ritmo, lirismo e improvvisazione (evento in collaborazione con Jazz Around).

Infine domenica 26 alle 18 grandi emozioni con “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, lo spettacolo ideato da Paolo Notari – anche narratore in scena insieme a Valeria Visconti – e dallo scrittore e autore tv Sabino Morra, anche regista, che esplora in musica le vicende, le curiosità e la vita di due grandi artisti, Gino Paolo e Ornella Vanoni, legati d un periodo storico che ha segnato tanti momenti importanti nella musica popolare italiana. Sul palco anche i musicisti Mimmo Scaricamazza (chitarre), Roberto Fabietti (basso), Marco Lorenzetti (batteria), Davide Caprari (pianoforte e tastiere), Benvenuto Mezzanotte (sax).

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne