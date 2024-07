Con lo sguardo verso le stelle. Il viaggio del Volo dalla lirica al pop

MARSCIANO (Perugia)

Arriva per la prima volta in Umbria sull’onda dei festeggiamenti per i primi 15 anni di una carriera strepitosa. “Il Volo“, il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è pronto al debutto nel Cuore Verde con l’attesissimo concerto in scena questa sera alle 21 allo stadio comunale “Alberto Checcarini“ di Marsciano nell’ambito del festival “Musica per i borghi“.

“Il Volo“ si esibirà con un’orchestra in una data del “Tutti per uno Capolavoro“, il tour estivo prodotto da Friends & Partners che sta portando i tre giovani artisti in giro per l’Italia e per il mondo e che il lunedì 5 agosto li vedrà anche in concerto a Torre del Lago. Per “Musica per i borghi“ è l’evento indiscusso di questa edizione, vicino al sold out con un centinaio di biglietti rimasti (disponibili sul circuito TicketOne) sugli oltre 3.700 posti disponibili. Nel live “Il Volo“ presenterà i brani dell’album “Ad Astra“ - il primo di inediti, che riflette l’evoluzione personale e artistica del trio – insieme a grandi successi della tradizione musicale italiana e al repertorio ormai consolidato del gruppo, simbolo del bel canto nazionale alle prese con un anno decisamente importante: il 2024 segna infatti i 15 anni di carriera ed è iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro“, il brano, certificato Disco D’Oro, presentato al Festival di Sanremo. Canzone che ovviamente non mancherà stasera. Nel concerto, i tre artisti, insieme o singolarmente, presenteranno i loro grandi successi insieme a un bel gruppo di evergreen, da “My way“ di Frank Sinatra a da “Caruso“ di Lucio Dalla, pezzi storici dei Queen, la struggente “Hallelujah“ di Leonard Cohen, le arie più celebri del repertorio operistico e l’amatissimo “Grande amore“, là dove tutto cominciò. Mostrando così le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi componenti, anche con il racconto di aneddoti e ricordi personali.

Ampio spazio per “Ad Astra“, il nuovo album del Volo, il primo composto interamente da inediti, uscito a marzo: un viaggio composto da 11 tracce dal sapore internazionale, un abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Barone, Boschetto e Ginoble. È un progetto discografico unico nel suo genere, nato da un intenso lavoro condiviso con un team composto da alcuni dei più importanti autori e producer del momento. Per “Musica per il borghi“ il concerto di stasera è il terzo super evento dopo Elisa nel 2022 e il duo Venditti-De Gregori l’anno scorso e dopo una serie di sperimentazioni d’autore che nell’arco di 22 edizioni hanno proposto i concerti di Gino Paoli & Dolcenera, Ornella Vanoni & Giorgia, Mario Biondi & Patty Pravo.

Sofia Coletti