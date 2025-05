Con il Cuore Tutte le star in diretta da Assisi

E’ il giorno di "Con il cuore, nel nome di Francesco", la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento che, alla ventitreesima edizione, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. In diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay, Carlo Conti insieme a tutto il cast, tra cui Lucio Corsi (foto sopra) reduce dall’Eurovision 2025, Arisa, Coma_Cose (foto sotto), Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre, Gabriele Cirilli, saranno tra i protagonisti dell’evento per una serata nel segno della musica, del racconto e della solidarietà.

Inoltre nel corso del programma Paolo Brosio offrirà una narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di Assisi. Quest’anno l’intento solidale della raccolta fondi è quello di aiutare le mense francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle missioni francescane operanti in Italia e in tutti i continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante terribili guerre che purtroppo sono ancora in corso. "Vogliamo essere strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra - sottolinea padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento, presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini nonché organizzatore da anni della manifestazione Francescana di solidarietà -. In questo momento la solidarietà è la risposta a quella parte di mondo indifferente al dramma della guerra. Da Assisi vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco a insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati. Con l’evento televisivo e con la raccolta fondi di ‘Con il Cuore Nel Nome di Francesco’ cogliamo quindi l’invito di papa Leone XIV: vogliamo che da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì alla pace, sì al dialogo, sì alla solidarietà".

Dodici i Paesi che saranno aiutati - Italia, Libano, Brasile, Zambia, Burundi, Ghana, Haiti, India, Madagascar, Paraguay, Perù, Siria -, con venti progetti. In Italia i progetti riguardano Bari (i frati saranno impegnati in un importante progetto educativo per i bambini dei quartieri più fragili e per dare un’alternativa alla strada ai ragazzi adolescenti), Perugia (sarà garantito supporto al Villaggio della Carità dove i poveri trovano pasti caldi, centro d’ascolto, farmacia solidale e un alloggio per le famiglie che hanno perso tutto), Spello (saranno garantite borse lavoro a giovani ragazzi autistici), Bologna (supporto alle mense francescane). Per partecipare alla gara benefica basta inviare fino al 22 giugno un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Maurizio Baglioni