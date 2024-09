Comunità europea per lo sport 2026. Tre Comuni con il fiato sospeso

Entro metà ottobre si saprà se i Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno saranno Comunità europea per lo sport per il 2026. Si è tenuta nelle scorse ore al Trasimeno e Corciano la visita dei commissari Aces Europe delegazione Italia, organismo deputato a valutare la candidatura al Premio "Comunità Europea dello Sport" per il 2026 presentata congiuntamente da Corciano (capofila), Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago. I "giudici" (Gianfranco Mastrangelo, Luca Parmigiani, Luigi Ciaralli da Roma, Massimiliano Fratini da Terni – Istituto Credito Sportivo, Angela Maceri da Monza – Decathlon), si sono complimentati con i tre Comuni per essersi presentati come un’unica entità che "ha ben chiara la promozione dello sport a tutti i livelli, compresa la sua funzione di attrattore turistico, che detiene strutture efficienti e ad altissimo tasso di inclusione dove opera un tessuto vivo di associazioni e, parallelamente, di utenti appartenenti a molteplici fasce di età".

Fondamentale, inoltre, il rapporto con il mondo della scuola, bacino al quale fare riferimento. Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, ha spiegato come "questa candidatura è un orgoglio; dietro c’è la forza delle amministrazioni, 40/50 anni fa un’operazione del genere non sarebbe stata possibile, ora abbiamo avuto il coraggio di osare e dobbiamo continuare a farlo".

Gli assessori che hanno lavorato alla presentazione Francesco Cocilovo (assessore allo sport di Corciano), Andrea Sacco e Matteo Castellani, entrambi anche Vicesindaco per i Comuni di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, nell’evidenziare che si tratta della prima Comunità candidata a livello umbro, hanno parlato del percorso di crescita che ha determinato la candidatura, tanto da considerarlo uno step per altre iniziative sinergiche, oltre a ribadire l’unità di intenti nel creare una cultura sempre più alta a livello sportivo.

Con quasi 40 associazioni sportive a Corciano, 20 a Castiglione e 15 a Passignano, il territorio ha un tessuto associativo sportivo vivace e attivo, capace di mobilitare la comunità e di promuovere lo sport a tutti i livelli.