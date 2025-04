Comunità energetica. Il Comune dice “sì“

MONTONE - Il borgo arietano punta sulle fonti rinnovabili per un futuro sostenibile coinvolgendo i cittadini. Il Comune di Montone (nella foto il sindaco Mirco Rinaldi) ha infatti ufficialmente istituito la sua Comunità energetica rinnovabile (Cer) dopo il libera con votazione unanime del Consiglio comunale. Il progetto si inserisce nell’ambito della promozione dell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, in linea con l’obiettivo fissato dall’Unione europea. La finalità principale della Cer è quella di apportare benefici ambientali, economici e sociali ai soci, ai membri e alle aree locali in cui opera, privilegiando il benessere della comunità piuttosto che i profitti finanziari. L’iniziativa è stata sviluppato dal Comune e condivisa con la cittadinanza attraverso un’assemblea pubblica, durante la quale sono stati distribuiti i moduli per la manifestazione di interesse, disponibili anche sul sito istituzionale, dove è possibile consultare anche lo Statuto della Fondazione. La stessa Regione attraverso una delibera che dà attuazione alla legge (n. 6/2024) sulle comunità energetiche rinnovabili ha previsto uno stanziamento di 110mila euro per promuovere la costituzione delle Cer attraverso un nuovo avviso pubblico per supportare gli enti pubblici nel loro impegno verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. Tra i beneficiari dei contributi ci sono amministrazioni comunali e provinciali, Adisu, Ater, Arpa, Aziende ospedaliere e Aziende Sanitarie. Per ulteriori informazioni e per aderire alla Cer montonese scrivere a [email protected].

Pa.Ip.