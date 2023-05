Comune sotto organico Assunzioni all’orizzonte

SPOLETO – Il Comune di Spoleto, guidato dal sindaco Andrea Sisti, si prepara a far fronte ad una pesante carenza di personale. Si apprende dalla delibera di giunta per l’approvazione del piano triennale del fabbisogno organico relativo agli anni 2023, 2024 e 2025. "Non si rilevano esuberi di personale – si legge nell’atto – al contrario i dirigenti, durante le riunioni della cabina di regia, hanno evidenziato le gravi criticità nell’attuale assetto delle risorse umane". Nei prossimi mesi si procederà quindi a potenziare l’organico dei servizi sociali; sostituire "con urgenza" il personale amministrativo cessato per pensionamento. bandi in cantiere per il 2023 riguarderanno: uno specialista tecnico (categoria D), due esperti tecnici (cat. C), un esperto gare (cat. C) e 8 esperti amministrativi (cat. C). Nel 2024, invece, si andrà alla ricerca di uno specialista informatico (cat. D), uno specialista trasportista (cat. D), due specialisti tecnici (cat. D), uno specialista amministrativo (cat. D), un esperto tecnico (cat. C), un esperto amministrativo contabile (cat. C) e un autista (cat. B).