Comune, confronto con Gesenu. Il debutto del presidente Barelli

Il nuovo consiglio di amministrazione di Gesenu è stato ricevuto a Palazzo dei Priori. Ad accogliere la governance dell’azienda di gestione dei rifiuti, in rappresentanza del Comune di Perugia che detiene di il 45% delle azioni (il resto è del gruppo Paoletti), sono stati il sindaco Andrea Romizi e gli assessori all’ambiente, Otello Numerini, e al bilancio e alle partecipate, Cristina Bertinelli. I componenti di parte pubblica del nuovo cda sono Urbano Barelli (vicesindaco nella scorsa legislatura proprio con Romizi e ora neo presidente), Andrea Rossi e Delia Adriani; quelli di parte privata (tutti riconfermati) sono il consigliere delegato Luciano Piacenti, Francesco Paoletti, Domenico Antognelli e Mauro Della Valle. Paoletti ha riconosciuto che "partendo da una situazione di difficoltà oggi il bilancio non può che essere positivo anche per l’entusiasmo e la voglia di guardare al futuro che si registra sia da parte del Consiglio sia da parte del personale". Anche il consigliere delegato Piacenti ha detto che Gesenu è tornata ad essere percepita come una ricchezza per la città". "Nei giorni scorsi – ha aggiunto il presidente Barelli – ho preso parte a Ecomondo. Proprio in questa importante cornice, il Gruppo Gesenu si presentava con un’immagine rafforzata grazie all’importante lavoro fatto negli ultimi anni. Un’azione di recupero e rilancio che poggia su una ritrovata dimensione di comunità e che sarà un valore aggiunto anche per il futuro".